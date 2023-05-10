В Самаре предложили застроить жильем район лесопарка 60-летия Советской власти

Общественные обсуждения на тему предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства стартовали в Самаре. В числе прочих вопросов на них рассматривается возможность застройки участка в Кировском районе города. Проект опубликован на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Под застройку рассматривается участок площадью более 18,1 тыс. кв.м. Он находится в районе пересечения ул. Стара-Загора и ул. Алма-Атинская. Заявителем выступает ООО «СЗ Сокол-1». Эта же компания претендует на застройку четырех других участков в указанном районе.

Ранее суд начал рассмотрение иска ООО «Лагуна» к администрации Самары. Компания потребовала реальный ущерб и упущенную выгоду в размере более 2,4 млрд руб.

Перед этим. «Лагуна» лишилась возможности построить жилье на участках территории парка им. 60-летия Советской власти. Сначала суд разрешил компании использовать эти земли под магазины и многоэтажную жилую застройку, затем апелляционная инстанция отменила это решение. Кроме того, на сохранении зеленой зоны настояла общественность.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Сохранили парк — упустили выгоду».

Георгий Портнов