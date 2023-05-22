Запуск ЖК «Песчаный» в Анапе от строительной компании ССК

В минувший четверг, 18 мая, в городе Анапа строительная компания ССК провела форум «Недвижимость 2023: новые вызовы-новые возможности», который собрал профессионалов продаж и экспертов в отрасли недвижимости для обсуждения новых трендов и тенденций в этой сфере. Профессионалы из разных областей поделились своим опытом и знаниями о том, как продать недвижимость в 2023 году и какие технологии использовать для этого.

Одним из главных акцентов форума стало обсуждение новых тенденций в девелопменте и строительстве. Спикеры рассказали о планировочных решениях комплексов и ключевых факторах, которые будут влиять на выбор покупателей недвижимости в ближайшие годы. Также обсудили образ современного покупателя, как с ним работать и на что делать основной акцент.

Также для участников выступил бизнес тренер Владимир Якуба с практическим тренингом «эффективные технологии продаж в 2023 году». Он поделился своим опытом и знаниями о том, как предлагать продукты и услуги клиентам с использованием новейших технологий и инновационных методов продаж, а также рассказал как применить все техники и методы на практике.

Однако, главной изюминкой форума стало открытие нового жилого комплекса «Песчаный» в г. Анапа от группы компаний ССК. Данный жилой комплекс на данный момент является единственным комплексом, строящимся в курортной части города в районе Пионерского проспекта.

Особое внимание компания ССК постаралась уделить комфорту и спокойствию жителей. Территория ЖК «Песчаный» будет отличаться особой атмосферой двора без машин, обилием зелёных прогулочных зон и мест отдыха и занятий спортом как для детей, так и для взрослых. Рядом находятся все необходимые объекты инфраструктуры - школы, сады, магазины, рестораны и кафе. При этом, жители смогут наслаждаться красивыми видами на море, не только прогуливаясь по песчаным пляжам, но из собственных квартир. Планировочные решения продуманы таким образом, что каждый сможет найти себе квартиру по душе: уютную однокомнатную квартиру или просторную двухкомнатную, с террасами или без, с видом на море или на город.

Форум «Недвижимость 2023: новые вызовы-новые возможности» стал отличной возможностью для обсуждения важных вопросов в сфере строительства и недвижимости. А открытие нового жилого комплекса «Песчаный» стало приятным бонусом для местных или только переехавших жителей Анапы, которые мечтают жить в комфортных условиях вблизи моря, развитой инфраструктуры и хорошей экологии.

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