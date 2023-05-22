Губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить меры противопожарной профилактики

Губернатор Свердловской области поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров, сообщили в Telegram-канале регионального правительства. Будут организованы патрули на въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам.

По данным правительства, помимо официальных лиц к патрулированию будут привлекаться общественные организации и волонтеры. Губернатор поручил главам муниципалитетов ежедневно отчитываться лично перед ним о ситуации с пожарами, привлеченных силах и средствах. Также будут усилены меры информирования граждан о ситуации с пожарами и точках сбора волонтеров для тушения возгораний.

По данным МЧС на утро 22 мая, в регионе продолжают действовать 35 природных пожаров. За прошедшие сутки ликвидированы 19 лесных пожаров и 19 — локализованы. Для тушения пожаров задействованы более 240 единиц спецтехники и свыше 1,2 тыс. человек.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки. Запрет на охоту в регионе продлен до 1 июня.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте