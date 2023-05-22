Умер актер Евгений Лукошков

В возрасте 65 лет умер актер театра и кино Евгений Лукошков, сообщил РБК его бывший коллега. Причина смерти не уточняется. По данным портала «Кино-Театр», актер скончался 19 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Лукошков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Евгений Лукошков

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Похороны пройдут завтра, 23 мая, в 17:00. Отпевание состоится в церкви Святого Иова на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Евгений Лукошков окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1979–1989 годы аботал в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр), также основал салон-театр «Санкт-Петербург». В 2005 году создал Фонд Людвига Нобеля, вручающий российскую премию имени инженера, предпринимателя и мецената.

Актер снялся в пяти фильмах-спектаклях — «Гвоздь из родного дома» (1983 год), «Алкмена и Амфитрион» (1989), «В открытом море» (1991), «Носорог» (1991), «Веер леди Уиндермир» (1992), а также в сериале «Черный ворон» (2001–2004). В 2002 году был удостоен звания заслуженного артиста России.

Лаура Кеффер