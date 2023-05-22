Имущество белгородского «Загорья» выставили на торги за 2,76 млрд рублей

Имущество белгородского производителя инкубационного яйца АО «Загорье» выставлено на торги в форме публичного предложения единым лотом стоимостью 2,76 млрд руб. В составе лота — 1 316 125 139 именных обыкновенных бездокументарных акций АО «Белгородская птицефабрика», не обремененных залоговыми требованиями, а также 1 661 767 264 акции АО «Белгородская птицефабрика», находящиеся в залоге ООО «Ставропольский бройлер».

Общий срок приема заявок для всех периодов снижения цены с 22 мая до 9 июня. Прием заявок по начальной цене лота ведется по 25 мая. При отсутствии заявок цена продажи будет снижаться каждые три календарных дня на 15% от начальной цены лота. Минимальная цена продажи — 25% от начальной цены. Размер задатка — 10% от цены лота на соответствующем периоде снижения цены.

Объявленные ранее торги по продаже имущества АО «Загорье» в форме открытого аукциона начальной ценой 3 млрд руб., а после 2,7 млрд руб. были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

«Загорье» — производитель инкубационного яйца в составе белгородского кластера обанкротившейся ГК «Белая птица». Ранее инвестору белгородских площадок - ставропольской группе агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова не удалось договориться с двумя залоговыми кредиторами о замещении активов на птицефабрике. Теперь «Ресурсу» приходится выкупать требования залогодержателей.

Владимир Зоркий

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