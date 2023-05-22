В орловском ООО «Русь-тара» завершено конкурсное производство

Арбитражный суд Орловской области завершил конкурсное производство в отношении ООО «Русь-тара», которое было учредителем пытавшегося построить в пригороде Орла завод цементно-стружечных плит за 4 млрд руб. ООО «Стемал», сообщил арбитражный управляющий Николай Витчуков.

Из материалов суда следует, что 1,4 млрд руб. требований АО «Россельхозбанк» в лице Орловского регионального филиала установлены в составе требований кредиторов ООО «Русь-тара», заявленных после закрытия реестра кредиторов. При этом суд отклонил доводы банка о невозможности завершения конкурсного производства.

За счет реализации имущества должника были погашены 17,39% (30,3 млн руб.) от размера требований, включенных в реестр кредиторов третьей очереди. В остальной части требования кредиторов погашены не были по причине недостаточности имущества должника. Требования первой и второй очереди, а также требования, обеспеченные залогом, у ООО «Русь-тара» отсутствуют.

Арбитражный суд Орловской области признал банкротом ООО «Русь-тара» в феврале 2020 года. «Стемал» заявил о начале строительства на территории индустриального парка «Орел» в пригороде облцентра завода по производству цементно-стружечных плит в 2014 году. В итоге завод планируемой мощностью 35 тыс. кубометров так и не был построен, инвесторы остановили проект.

Подробнее о проекте и споре — в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий

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