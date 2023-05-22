Суд арестовал россиянина Взводнова по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по имени Взводнов М. Н. по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Человек с таким же ФИО владел компанией «Виза Выборг», ликвидированной в октябре 2021 года.

Заседание по избранию меры пресечения состоялось сегодня, 22 мая. Карточка появилась в базе дел Лефортовского суда Москвы. Если Взводнова М. Н. признают виновным, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Материалы дела засекречены.

Основные виды деятельности «Виза Выборг» — оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием. Компания была основана в 1998 году. На некоторых сайтах «Виза Выборг» также фигурирует как туристическая фирма. Номер, обозначенный на одном сайте как контакт ООО «Виза Выборг», обозначен в одной из баз данных телефонных номеров как туристическое агентство «Мир путешествий».

Анастасия Ларина