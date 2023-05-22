Экс-директора ФМБА в Красноярске задержали по делу о мошенничестве с лекарствами

Бывший гендиректор ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» Борис Баранкин задержан правоохранителями по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Фигурантами уголовного дела, кроме Бориса Баранкина, являются еще как минимум три человека – заместитель директора по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, а также руководитель отдела закупок коммерческой фирмы. По версии следствия, подозреваемые по предварительному сговору реализовали схему мошенничества путем частичной подмены лекарственных средств, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно установлено, что участники мошеннической схемы получили от поставщиков под видом препаратов необходимых для нужд пациентов ФМБА дорогостоящие препараты на общую сумму более 9 млн руб. Лекарственными средствами они воспользовались по своему усмотрению. При этом препараты были оплачены за счет средств обязательного медицинского страхования.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что вместо необходимых для пациентов лекарств, к примеру анальгина, участники мошеннической схемы заказали препараты ботокса, магния и фенозепама. Всего ими заключено 13 таких контрактов.

В ходе обыска на территории аптечного склада ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России обнаружены лекарственные препараты, предназначенные для руководства учреждения – более 1,5 тыс. упаковок, в том числе седативные, болеутоляющие, успокоительные, косметологические препараты и средства для похудения.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемого: автомобиль, два жилых и два нежилых помещения, денежные средства, наложен арест в общей сумме более 53 млн руб.

Заместителю директора по страховой и внебюджетной деятельности и руководителю отдела закупок коммерческой фирмы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Лолита Белова