Бывшие сотрудники ФМБА Красноярска вместо лекарств для пациентов закупали ботокс

Следователи СУ СКР Красноярского края возбудили уголовное дело по факту мошенничества двух бывших сотрудников ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства», а также представителя коммерческой организации. Они подозреваются в хищении 5,8 млн руб. при закупке лекарств.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 годы бывшие директор по страховой и внебюджетной деятельности и заведующая аптекой ФМБА России, а также сотрудник коммерческой фирмы заключили контракты на поставку медицинских препаратов. Однако вместо необходимых для пациентов лекарств подозреваемые закупили иные товары. Так, к примеру вместо анальгина, заказали препараты ботокса, магния и фенозепама, которыми в последующем распорядились по своему усмотрению. Всего ими заключено 13 таких контрактов, уточнили «Ъ-Сибирь» в следственном управлении. Поставляемые лекарственные средства были оплачены за счет средств обязательного медицинского страхования.

В отношении двух бывших сотрудников ФМБА осуществляется уголовное преследование по другим уголовным делам, добавили в СК.

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Лолита Белова