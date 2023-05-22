Дрон «Упырь», созданный в Свердловской области, начали использовать в зоне СВО

FPV-дрон «Упырь», созданный в Свердловской области, начали использовать в боях в ходе специальной военной операции на Украине. Так, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы дрон поразил блиндажи и укрепления ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя компании-производителя.

Дрон применялся со снарядами, которые военные собирали в полевых условиях, что позволило сэкономить серийные боеприпасы. «Цели, которые мы поразили - защищенные укрепления и блиндажи в глубине фронта, также крайне сложны и "затратны" для артиллерии. В то же время один FPV-дрон, который управляется умелым пилотом, способен нанести огромный урон»,— отметили в компании.

Средства на производство новых дронов поступают в виде пожертвований. Сейчас денег хватает на комплектацию еще около 500 беспилотников.

Напомним, «Упырь», как утверждает производитель, могут использовать для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях ВСУ, а также для уничтожения танков, работающих с закрытых огневых позиций. Так, дрон способен переносить гранаты, в том числе противотанковые, а также осколочно-фугасные заряды.

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