В Свердловской области разработали дрон «Упырь» для ударов по ВСУ в глубине фронта

В Свердловской области разработали FPV-дрон «Упырь», который может использоваться для ударов в глубине фронта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя предприятия, производящего дрон. Первая партия уже прошла испытания в зоне специальной военной операции на Украине.

Впоследствии «Упырь» могут использовать для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях ВСУ, а также для уничтожения танков, работающих с закрытых огневых позиций. Так, дрон способен переносить гранаты, в том числе противотанковые, а также осколочно-фугасные заряды.

Представитель предприятия отметил, что они не получают никакой поддержки от властей, а деньги на разработку дрона были собраны подписчиками крупных Telegram-каналов. При этом компания хотела бы, чтобы администрация Екатеринбурга выделила им помещение с хорошей вентиляцией.

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