Директором «Тагил-ТВ» назначен Владислав Волынский

Новым директором муниципальной телекомпании Нижнего Тагила (Свердловская область) «Тагил-ТВ» назначен Владислав Волынский, сообщил портал «Между строк». Его опыт работы в СМИ — 26 лет, в том числе и на управляющих должностях.

До 2012 года Владислав Волынский был директором «Радио-Экофонд». С 2016 года стал директором рекламного агентства «Акцент медиа». По данным сервиса «РБК компании», убыток этого агентства в 2022 году составил 383 тыс. руб., однако годом ранее выручка составила 1,3 млн руб.

С 2019 года «Тагил-ТВ» возглавляла депутат гордумы, директор телекомпании «Телекон» (подконтрольна «Евразу») и соучредитель холдинга «Радио-Экофонд» Ирина Пудовкина. По данным портала, она уволилась по собственному желанию в декабре 2021 года, а обязанности директора исполнял Олег Шкварков.

Полина Хабарова

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