Директор «Телекона» Ирина Пудовкина возглавила «Тагил-ТВ»

Новым руководителем муниципального автономного учреждения «Тагил-ТВ» стала директор телекомпании «Телекон» (подконтрольна «Евразу») и соучредитель холдинга ООО «Радио-Экофонд» Ирина Пудовкина, сообщило агентство «Между строк».

Сергей Лошкин, возглавлявший «Тагил-ТВ», продолжит руководить МАУ «Нижнетагильская информационная компания "Тагил-пресс"» (газета «Тагильский рабочий» и сайт tagilka.ru).

Источники агентства предполагают, что кадровые перестановки могут быть связаны с подготовкой к слиянию «Телекона» и «Тагил-ТВ».

В пресс-службе мэрии отметили, что назначение произошло в преддверии конкурса на 22-ю кнопку в мультиплексе для муниципальных каналов. «Мы хотим, чтобы у тагильчан было несколько источников информации: это и городской канал на 22-й кнопке, и вещание “Тагил-ТВ 24”»,— пояснила начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

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