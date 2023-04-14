Петербург заказал стенды на ПМЭФ и саммите Россия—Африка за 100 млн рублей

Стенд Петербурга на ПМЭФ-2023 и саммите Россия—Африка обойдется городскому бюджету в 100,7 млн рублей, на такую сумму город заключит контракт с победителем соответствующего конкурса. Победитель торгов снизил начальную цену более чем на треть, обратила внимание «Фонтанка».

Победителем конкурса стало ООО «Лира». Всего на конкурс было подано пять заявок, три из них отклонили. Второй допущенный к торгам претендент предложил цену в 108 млн рублей.

По условиям контракта, подрядчик должен разработать дизайн-макет экспозиций, собрать стенды и демонтировать их по завершении мероприятий.

Годом ранее на эти цели Петербург направлял 63,2 млн рублей. Изначально комитет по госзакупкам Смольного опубликовал тендер на 89,6 млн рублей, но затем отозвал его из-за жалобы компании «Мейк».

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