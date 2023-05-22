В Нижнем Тагиле полиция проверяет блогера, избившего на стриме собаку

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку местного блогера, который во время стрима бил собаку кулаком в шею. Порталу 66.ru силовики заявили, что участковые уже выезжали по месту жительства мужчины, а также опросили соседей.

Ранее обращение к руководителю городского УМВД из-за данного стрима направлял депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.

«Мозгов у людей, видимо, совсем мало осталось, особенно у блогеров, которые на треше специализируются. Пользуясь моментом, хочу обратиться к начальнику полиции Нижнего Тагила: "Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите, пожалуйста, видео. Надеюсь, в отношении этого товарища полиция все-таки проведет нормальную проверку в отношении этого товарища, и человек понесет заслуженное наказание"»,— заявил депутат на видео, опубликованном в его telegram-канале.

Напомним, в марте полиция Режа изъяла кота Сеню у уральского блогера, который публиковал на YouTube видеоролики, в которых мучил животное.

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