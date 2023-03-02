Полиция забрала кота у уральского блогера, который мучил животное ради видео на YouTube

Полиция Режа изъяла кота Сеню у уральского блогера, который публиковал на YouTube-канале «Дикий треш» видеоролики, в которых мучил животное. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что силовики проводят проверку роликов на наличие в них фактов жестокого обращения с котом.

Кота передали зоозащитникам. До получения итогов разбирательства он будет находиться на временно передержке. «По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение»,- уточнил полковник Горелых.

Ранее местные СМИ сообщали, что блогер выкладывал видеозаписи с котом, на которых животное делает «тренировку» и лежит с перемотанными скотчем лапами. На другом видео мужчина грубо таскает кота и кидает его на кровать. На ролики обратили внимание зоозащитники, которые написали обращение в прокуратуру. Сейчас видео с котом Сеней с YouTube-канала «Дикий треш» удалены.

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