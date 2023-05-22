В Новосибирске готовят законопроект о дополнительной поддержке участников СВО с инвалидностью

Власти Новосибирской области расширили перечень получателей дополнительных мер социальной поддержки участников СВО после службы и членов семей погибших военнослужащих. Законопроект готов и будет рассмотрен на сессии регионального заксобрания.

По словам министра труда и социального развития региона Елены Бахаревой мерами смогут воспользоваться участники специальной военной операции (СВО), ставшие инвалидами боевых действий, а также члены семей погибших участников СВО. Речь идет о ежемесячных пособиях для инвалидов и единовременных выплатах для вдов и родителей погибших военных. Объем дополнительных средств на реализацию проекта закона составляет более 54 млн руб. ежегодно.

В 2022 году из резервного фонда Новосибирской области на цели, связанные со специальной военной операцией (СВО), было выделено 4,2 млрд руб. Средства были направлены на поддержку военнослужащих, а также восстановление более 100 социальных и инфраструктурных объектов, а также жилых домов в Беловодском районе и городе Мариуполь.

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Илья Николаев