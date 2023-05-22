Зарубежные СМИ: Каков ущерб от паводков в Италии?

Евросоюз начал помогать Италии бороться с последствиями самого крупного наводнения за последние 100 лет. Как сообщили в Еврокомиссии, Рим активировал механизм гражданской защиты ЕС после паводков и оползней, которые затронули северо-восток страны. В первую очередь туда отправят мощное насосное оборудование из других стран объединения. А спутниковая система ЕС «Коперник» в экстренном порядке предоставила карту пострадавших районов. Сильнее всего стихия затронула регион Эмилия-Романья. За несколько дней там выпала полугодовая норма осадков. Ущерб от паводков еще предстоит подсчитать, однако, по данным зарубежных СМИ, он оценивается почти в €1 млрд. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco, Reuters Фото: Claudia Greco, Reuters

Чтобы снова увидеть обработанные поля, полные фруктов деревья и виноградники в Эмилии-Романье, потребуется от четырех до пяти лет, пишет Corriere della Sera. По данным итальянской газеты, самая актуальная проблема для местных фермеров сейчас — очистить земли от воды и грязи, чтобы сохранить хотя бы часть урожая. Ведь в некоторых местах больше ничего нельзя будет посадить.

Наводнение после 36-часового дождя унесло жизни как минимум 14 человек, а 36 тыс. властям пришлось эвакуировать, уточняет Reuters. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони из-за стихии прервала визит на саммит G7 в Японии и вернулась на родину. 21 мая она посетила пострадавший регион, однако затруднилась оценить финансовые последствия паводка.

The Washington Post напоминает, что Эмилия-Романья — родина таких известных экспортных продуктов Италии, как сыр пармиджано-реджано и пармская ветчина. Ущерб от наводнения, как пишет газета, может составить минимум €620 млн. Власти одной лишь Болоньи, столицы региона, заявили, что дорожная сеть там пострадала на €110 млн.

CNN, в свою очередь, уточняет, что только один гектар местных фруктовых садов, виноградников и оливковых рощ стоит €32 тыс. При этом итальянская Национальная федерация фермеров считает, что ущерб неисчислим. Тем временем Эмилия-Романья — один из самых богатых регионов страны. На нее приходится более 9% ВВП. А местные гастрономические туры ежегодно привлекают сюда миллионы людей. Другими словами, до недавнего времени это было одно из самых пригодных для жизни мест в Италии.