МИД Ирана раскритиковал обвинения лидеров G7 в его адрес

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что лидеры G7 в итоговом заявлении отразили необоснованные обвинения в адрес его страны. По его словам, ядерная программа Ирана преследует мирные цели, а Тегеран сотрудничает с МАГАТЭ.

«Мы неоднократно подчеркивали, что ядерная программа Ирана преследует исключительно мирные цели, а ядерному оружию нет места в нашей военной доктрине»,— заявил представитель МИД Ирана, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. «Иран всегда придерживался своих международных обязательств и полон решимости продолжать конструктивное сотрудничество с МАГАТЭ»,— добавил он.

Как подчеркнул Насер Канани Чафи, обвинения G7 носят «односторонний и безответственный» характер, а страны G7 пытаются «навязать другим свои нечестные и несправедливые подходы».

В совместном заявлении G7, принятом 20 мая, лидеры «большой семерки» подчеркнули стремление не допустить разработку ядерного оружия Ираном, а также выразили обеспокоенность иранской ядерной программой, которая, по их мнению, «не имеет убедительного гражданского обоснования». Кроме того, лидеры стран призвали Иран не оказывать России военную помощь, а Китай — оказать давление на Россию, чтобы завершить боевые действия на Украине.

Анастасия Ларина