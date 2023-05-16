В центре Екатеринбурга установят восемь туалетов за 30,8 млн рублей

В центре Екатеринбурга установят восемь модульных туалетов общей стоимостью 30,8 млн руб. Информация опубликована на сайте Госзакупок. Они появятся в городе до 17 июля.

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По данным проектной документации, у туалетов будут две кабинки, в том числе для людей с ограниченными возможностями, а также техническое помещение. Модули будут установлены в Историческом сквере, на ул. Малышева – Горького, пр. Ленина, 33, Октябрьская площадь, 2, в сквере на ул. Дзержинского, 2, ул. Максима Горького – Первомайская, Горького, 4, Карла Маркса, 2а. Согласно документации, туалетные модули будут мобильными, ими можно будет пользоваться круглогодично.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 мая, администрация Екатеринбурга улучшает инфраструктуру в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Полина Хабарова

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