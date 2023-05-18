Петербургским чиновникам разрешат сохранить рабочее место при уходе на военную службу

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект о приостановке и возобновлении гражданской службы для чиновников, поступивших в Вооруженные силы РФ. Документ подготовил комитет по законодательству парламента, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

Согласно законопроекту, любой госслужащий будет иметь право сохранить за собой свою должность в гражданских госструктурах при поступлении на военную службу и восстановиться после демобилизации. За три дня до ухода он должен предупредить работодателя. Уволить служащего будет возможно лишь при неявке на работу после истечения закрепленного в документах периода отсутствия. Напомним, в декабре 2022 года аналогичная норма была внесена в федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации».

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