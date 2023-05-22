Минэнерго Крыма: часть Симферополя ночью осталась без света из-за ветра

Авария на ЛЭП, спровоцированная сильным шквальным ветром, привела к обесточиванию части Симферополя и близлежащих сел, заявили в минэнерго Крыма.

По словам специалистов, вечером 21 мая в регионе усилился ветер, повредив линию электропередачи. В 3:03 ночи энергоснабжение восстановили полностью.

В прокуратуре Крыма объявили о проверке причин аварии на сетях.

В надзорном ведомстве намерены дать оценку соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб.

Напомним, в 2020 году власти полуострова заявили, что на развитие и модернизации электросетевого комплекса Крыма и Севастополя необходимо более 110 млрд руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь