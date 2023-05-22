ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение от «Краснодара» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедший в Краснодаре матч завершился с разгромным счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

По итогам игры «Ростов» находится на четвертой строке турнирной таблицы с 50 очками. «Краснодар» с 46 очками занимает шестое место.

В следующем туре «Ростов» сыграет на домашней арене против грозненского «Ахмата» 28 мая. «Краснодар» проведет матч также на домашнем поле против московского ЦСКА 27 мая.

Подробнее об итогах 28-й тура чемпионата России — в тексте «Ъ» «Матч — жесткач»

Кристина Федичкина