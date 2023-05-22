В Ярославской области в праймериз хотят принять участие 93 тыс. избирателей

В Ярославской области для предварительного голосования «Единой России» зарегистрировалось более 93 тыс. человек, это почти 9% всех избирателей. На утро первого дня (22 мая) проголосовали более 5 тыс. человек, сообщили в региональном отделении партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Регистрация участников голосования проходила через портал Госуслуг., там же пройдет и само голосование. Процедура продлится до 28 мая включительно, итоги будут подведены на заседании оргкомитета на следующий день.

В Ярославской области осенью пройдут три избирательный кампании: в Ярославскую областную думу, муниципальный совет Рыбинска и Переславль-Залесскую городскую думу.

Подробнее в материале «Ъ-Ярославль» «Дума сбрасывает вес»

Антон Голицын