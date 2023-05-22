ЦИАН: стоимость аренды квартир в Нижнем Новгороде снизилась к лету

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Нижнем Новгороде к маю снизилась на 6% за месяц, до 19,8 тыс. руб., двухкомнатной — на 2%, до 27,1 тыс. руб., сообщают аналитики ЦИАН. В годовом выражении цены выросли на 13%.
Фото: Анастасия Еремина, Коммерсантъ
На крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) средняя стоимость аренды однокомнатных квартир сократилась на 0,5% и составила 21,3 тыс. руб., двухкомнатных – на 0,9%, до 31,4 тыс. руб.
Эксперты говорят об избытке предложения на рынке, но отмечают, что активность арендаторов выше прошлогодней.
Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Аренда замирает к лету».