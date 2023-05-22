В Крыму начали проверку после масштабного отключения электричества в Симферополе

В Крыму по факту масштабного отключения электричества в Симферополе начали прокурорскую проверку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: Инвестиционный портал Крыма
Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований закона по предоставлению услуг населению, в том числе оперативность восстановительных работ и работу аварийных служб.
Ночью 21 мая в нескольких районах города отключили электричество. По данным «Крымэнерго», ситуация возникла из-за технического сбоя на линии 110 кВ. Подача ресурса была восстановлена к утру 22 мая.
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