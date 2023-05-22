В Симферополе произошло масштабное отключение света из-за технологического сбоя

В Симферополе ночью 21 мая произошло масштабное отключение электричества из-за технологического сбоя. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Симферополя Фото: пресс-служба администрации Симферополя

«Сработала автоматика»,— говорится в сообщении.

Господин Крючков заявил, что восстановление подачи электричества займет от 30 до 40 минут. По данным «РИА Новости», с отключением энергии столкнулись жители железнодорожного вокзала, улиц Киевской, Гоголя, Железнодорожной, Евпаторийского шоссе, проспекта Победы и других частей города. К полуночи электричество появилось в домах в районе улиц Титова и Луговой. В «Крымэнерго» о полном восстановлении подачи электричества сообщили в 05:16.

Анастасия Донскова

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