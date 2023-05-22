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Саратовцы проголосовали за односменное обучение в школах

Жители Саратовской области предпочитают, чтобы их дети учились в одну смену. Такой вывод можно сделать по результатам опроса, проведенного сторонниками спикера Государственной думы Вячеслава Володина в соцсетях.

Суммарно на трех платформах опросили 10 тыс. человек. 91% респондентов проголосовал за односменное обучение, 9% — за двусменное.

«Учитывая, что в течение последних нескольких месяцев местной властью было выдано большое количество разрешений на строительство новых домов без социальной сферы, чиновники стали обосновывать это решение возможностью учить детей в прилегающих школах в двухсменном режиме. При этом подчеркивают, что от этого школы только выигрывают», — говорится в сообщении сторонников политика.

Господин Володин отметил, что зампреду правительства Саратовской области — министру образования Михаилу Орлову и председателю комитета по образованию Саратова Елене Перепелициной стоит прислушаться к мнению граждан и позиции президента РФ Владимира Путина, который требовал от властей перевести всех школьников на односменное обучение. Сторонники политика призвали региональную прокуратуру проконтролировать ситуацию.

Ранее в Саратовской области приняли поправки в градостроительные нормы, согласно которым власти не могут выдавать разрешение на строительство, если в проекте нет школ, детских садов и парковок. Сейчас в облдуме рассматривают аналогичный закон для застройщиков, который в случае принятия полностью запретит возведение домов без социальной инфраструктуры.

Дарья Васенина

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