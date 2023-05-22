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ННИИРТ выиграл засекреченный спор с военными на 140 млн рублей

Арбитражный суд Москвы в полном объеме отказал Министерству обороны РФ, которое просило взыскать 140,8 млн руб. с Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (АО ФНПЦ НИИРТ). Предприятие, входящее в госконцерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», разрабатывает и производит радиолокационные станции.

Судебный спор касался исполнения гособоронзаказа, и поэтому разбирательству был присвоен гриф «Секретно» из-за документов, составляющих гостайну. Вынесенное в пользу НИИРТ решение в законную силу не вступило, военное ведомство может обжаловать его в апелляционном суде.

В прошлом году сотрудники ННИИРТа, в том числе бывший гендиректор, дали свидетельские показания по делу экс-начальника радиотехнических войск ВКС России Андрея Кобана, на основании которых генерал был осужден. Военный заказчик признал свою вину в получении взятки за то, чтобы не реагировать на просрочку гособоронзаказа по разработке радиолокационного проекта «Мерцание».

Иван Сергеев

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