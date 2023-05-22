Суд взыскал с ярославских больниц долги за электроэнергию

Арбитражный суд Ярославской области в мае 2023 года удовлетворил иски ПАО «ТНС энерго Ярославль» к Угличской и Ростовской центральным районным больницам о взыскании долга за электроэнергию, решения размещены в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ростовская ЦРБ задолжала 1,7 млн руб. за ноябрь и декабрь 2022 года. Почти такую же сумму должна Угличская ЦРБ за январь 2023 года. Больницы не оспаривали наличие долга. Суд постановил взыскать задолженность, а также пени за несвоевременную оплату электроэнергии.

Также в суде находится иск энергокомпании о взыскании долга с Гаврилов-Ямской ЦРБ на сумму 656 тыс руб.

«Ъ-Ярославль» в апреле 2023 года сообщал, что долги ярославских больниц составили более 0,5 млрд руб., они сложились из-за нехватки средств ОМС в связи с пандемией коронавируса.

Антон Голицын