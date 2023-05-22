МВД объявило в розыск актера Алексея Панина

МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Актер сейчас живет в Испании.

В карточке Алексея Панина в базе МВД указано, что он разыскивается по статье УК РФ, однако по какой именно, не уточняется.

В начале мая следователи московского управления СКР возбудили в отношении актера уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Поводом для возбуждения дела стали высказывания Алексея Панина, которые, как утверждал СКР, оправдывали теракт на Крымском мосту.

После начала военной операции на Украине Алексей Панин публично критиковал действия российских властей. В Испанию он переехал в 2020 году.

Милена Костерева