В Екатеринбурге открыли проезд по переулку Базовому

Сквозное движение по переулку Базовому, где проходит строительство развязки у концерна «Калина», открыли в обе стороны. Изначально проезд должны были открыть к 12 мая, однако сроки завершения дорожных работ были перенесены из-за необходимости «обеспечения безопасности движения транспорта».

Напомним, контракт на реконструкцию развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом был заключен в мае 2021 года. Работы выполняет московская компания «АльмакорГруп». Сумма контракта – 6,36 млрд руб. Реконструкцию планируют завершить в декабре 2024 года.

Развязка соединит три района Екатеринбурга — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тыс. человек. Пропускная способность увеличится более чем в два раза, с пяти тыс. автомобилей в час до 12 тыс.

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