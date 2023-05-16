Проезд по переулку Базовому в Екатеринбурге откроют до конца недели

В Екатеринбурге перенесли сроки открытия движения по переулку Базовому, где проходит строительство развязки у концерна «Калина». В мэрии заявляли, что движение возобновят 12 мая, однако дорога до сих пор перекрыта.

В пресс-службе администрации города сообщили, что полосу движения от Сибирского тракта в сторону «Леруа Мерлен» должны открыть до 18 мая, а полосу в обратную сторону — до 21 мая. В мэрии продление работ на Базовом объясняют необходимостью завершения работ по обеспечению безопасности движения транспорта.

Напомним, контракт на реконструкцию развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом был заключен в мае 2021 года. Работы выполняет московская компания «АльмакорГруп». Сумма контракта – 6,36 млрд руб. Реконструкцию планируют завершить в декабре 2024 года.

Развязка соединит три района Екатеринбурга — Октябрьский, Кировский и Чкаловский с общей численностью жителей в 680 тыс. человек. Пропускная способность увеличится более чем в два раза, с пяти тыс. автомобилей в час до 12 тыс.

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