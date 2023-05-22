Сочи ждет активное развитие курортной недвижимости

Интерес к недвижимости Сочи в ближайшие 10 лет будет расти — в первую очередь в курортном сегменте. Ежегодно город посещают миллионы туристов, многие из которых после отдыха решают приобрести собственную резиденцию у моря. А уникальность предложения на рынке способствует росту цен.

Об этом рассказал на отраслевой конференции Mallpic руководитель отдела по работе с партнерами в Сочи федерального девелопера «Неометрия» Георгий Черняк. Он отметил, что туристический поток в город в 2022 году превысил допандемийные показатели — 7,2 миллиона отдыхающих против 6,5 млн в 2019 году.

При этом аэропорт Сочи в данный момент является единственным действующим воздушным хабом в Краснодарском крае, и по итогам прошлого года он принял 13 млн пассажиров. На территории курорта доступно множество видов развлечений для людей с разными интересами, в том числе круглогодичных.

Уникальность локации способствует росту цен — к примеру, в 2021 году недвижимость в среднем подорожала более чем на 200%.

«Сочи интересен как для покупателей жилья, так и для партнеров застройщиков. В частности, агентов по недвижимости привлекает стабильный приток клиентов, а также возможность продавать действительно качественные и уникальные проекты»,— прокомментировал Георгий Черняк.

Он отметил, что компания «Неометрия» предлагает своим партнерам системы лояльности и программы обучения, а также предоставляет всю необходимую информацию об объектах и условиях продаж.

Напомним, что федеральный девелопер «Неометрия» реализует в Сочи три проекта: ЖК комфорт-класса «Фрукты» и «Флора», а также гостиничный комплекс премиум-уровня «Нескучный сад».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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