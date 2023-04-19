Названы сроки окончания отопительного сезона в Самаре

Отопительный сезон 2022-2023 года официально завершится в Самаре в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщает городская администрация.

«Основанием для отключения отопления является среднесуточная температура наружного воздуха за последние 5 суток от +8 градусов С и выше. Отключение отопления не происходит одномоментно, так как коммунальным службам необходимо провести комплекс мероприятий как на внутренних, так и на внешних сетях теплоснабжения»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

После отключения тепла начинается подготовка коммуникаций к зиме. В текущем году в Самаре «Т Плюс» отремонтирует 26 объектов. Работы проведут на средства инвестиций, привлеченных в рамках реализации модели тарифообразования «Альткотельная». Отопительный сезон 2022-2023 года официально стартовал в Самаре 27 сентября.

Георгий Портнов