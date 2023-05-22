Ярославский «Легион» отреставрирует историческое задние музыкального училища в Воронеже за почти 109 млн рублей

Управление по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области на основании ранее согласованной научно-проектной документации выдало разрешение ярославскому ООО производственно-строительная компания «Легион». Об этом сообщили в ведомстве.

Подрядчик должен к августу 2024 года отреставрировать фасады, заменить окна и двери на деревянные, отремонтировать крышу, внутренние помещения и инженерные сети.

Здание построено в 1912–1913 годах в стиле неоклассицизм для музыкального училища по проекту известного воронежского архитектора Михаила Замятнина. Во время Великой Отечественной войны пострадало от бомбежек и артобстрелов, уцелел основной каркас капитальных стен уцелел, но были повреждены крыша, перекрытия и интерьеры. Во второй половине ХХ века «в процессе эксплуатации» были утрачены балюстрада парапета и рельефные фартуки под оконными проемами первого этажа главного фасада. На государственную охрану здание было принято в 1983 году. Сейчас оно продолжает использоваться по назначению, там расположен Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей.

Торги на реставрацию здания «Легион» выиграл в конце марта, договор с ним был заключен в начале апреля. Начальная цена контракта составляла 114 млн руб. На торги заявились два участника. «Легион» предложил 108,9 млн, его неназываемый конкурент — 109,5 млн.

По данным Rusprofile, ООО ПСК «Легион» зарегистрировано в Ярославской области в июне 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 104,6 млн руб., чистая прибыль — 33,8 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Арарат Погосян.

С 2010 года «Легион» заключил 214 госконтрактов на 477,9 млн руб. на различные работы в разных регионах России, в том числе в Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской, Костромской, Липецкой, Тверской и Ярославской областях. Среди них есть и ремонт различных культурных объектов. Крупнейшим контрактом компании стала реставрации воронежского музыкального училища.

О смене подрядчика на реставрации мужской гимназии в Курске читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Депутат доделает музей».

Александр Прытков

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