«Ставка будет делаться на военный сценарий»

Выступление президента Владимира Зеленского, F-16 для Украины и участие Индии — таковы итоги прошедшего в Хиросиме саммита «семерки». Киев, в частности, получил очередной пакет военной помощи, а также заверения в дальнейшей поддержке. Кроме того, решение Запада о поставках Украине современных боевых самолетов является фактически принятым. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что тема каких-либо переговоров на сегодня закрыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки лично посетил встречу лидеров стран «семерки» в Хиросиме, хотя ясности на этот счет изначально не было. Впрочем, это неудивительно в первую очередь по соображениям безопасности. В итоге на полях саммита состоялись прямые переговоры президентов Украины и США. Также анонсирован очередной пакет американской военной помощи. Кроме того, Киев, скорее всего, получит самолеты типа F-16, на чем давно настаивает. И это, видимо, лишь вопрос времени.

Однако главное состоит в том, что западный мир дал четкое разъяснение по дальнейшему развитию событий — обозначил свое видение ситуации. А именно: Украина — независимое государство, и ее территориальная целостность не обсуждается. А если и возможны какие-либо компромиссы, то лишь технические, и решать это в первую очередь президенту Владимиру Зеленскому. И, собственно, Запад намерен и дальше поддерживать Украину.

Таким образом, тему переговоров на условиях Москвы и, видимо, признание Крыма и в той или иной степени новых территорий можно отчасти считать закрытой. Почему отчасти? Потому что остается фактор Трампа — вот он придет, и все изменится в выгодную для Кремля сторону. Но мы же понимаем: в этой жизни надеяться можно только на себя. К тому же Трамп уже был президентом, и ничего никуда не сдвинулось.

Еще важно отметить участие в саммите «семерки» Индии и личную встречу премьера Нарендры Моди с Владимиром Зеленским. Налицо попытка Запада перетянуть стратегического российского партнера на свою сторону. Удастся или нет — большой вопрос. Но, если будут даже определенные подвижки в этом направлении, для РФ это не очень хорошая новость.

Как бы то ни было, наступает такое время, когда нельзя усидеть на двух стульях. Нужно определяться, с кем вы.

В Индии сильны антизападные антиколониальные настроения, но есть реалии, а они могут оказаться не в пользу старого друга. Да и есть ли друзья в мире большой политики — также непростой вопрос.

Ну а Россия дает понять, что готова идти до конца. И победа под Бахмутом тому подтверждение. Это сигнал западному миру, мол, сила есть и с пути не свернем. Хотя, конечно, переговоры желательны. Киев, в свою очередь, не согласен с тем, что оставил город, и обещает реванш. Тем не менее это неважно. Главное, что сигнал послан. Хотя ничто ни указывает на то, что бывшие партнеры готовы идти на уступки и переходить в конструктивное русло.

Что же дальше? Противостояние продолжается. И ставка будет делаться на военный сценарий, который, как известно, себя не исчерпал. Скорее наоборот — он дополняется новыми красками. Вот уже и F-16 без пяти минут появятся в театре боевых действий. И что-то подсказывает: это тоже не предел. Но посредники, тем не менее, работают — может, что-то и выйдет с переговорами. В любом случае рано или поздно ситуация изменится. Вопрос, конечно, в какую сторону, но изменится точно. На это и надо ориентироваться.

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