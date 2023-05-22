Компенсация выплачена 47 жителям разрушенного из-за взрыва газа дома в Новосибирске

Администрация Новосибирска выплатила компенсацию 47 из 53 владельцев квартир в доме, который был разрушен взрывом бытового газа в феврале этого года. Работа с остальными жителями продолжается, сообщил сегодня на оперативном совещании в областном правительстве мэр города Анатолий Локоть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В марте городские власти сообщали, что на усмотрение владельцев квартир им будет выплачена денежная компенсация или предоставлено новое аналогичное утраченному жилье.

Взрыв газа в новосибирской пятиэтажке произошел 9 февраля. В результате инцидента частично обрушились два подъезда. Погибли 15 человек, включая ребенка. Эксперты признали дом аварийным и не подлежащим восстановлению. На переселение жильцов из регионального бюджета было выделено 335,5 млн руб. Всего в доме проживал 161 человек.

По факту взрыва бытового газа областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования были задержаны 45-летняя и 25-летний жители соседней Омской области. Выяснилось, что перед ЧП, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис», они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома на улице Линейной.

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Лолита Белова