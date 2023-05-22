Росстат зафиксировал удорожание бензина в Пермском крае

По данным Росстата, средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае в середине мая выросла на 16 коп.: на 10 мая она составляла 51,60 руб., на 15 мая — 51,76 руб. Бензин марки АИ-92 за указанный период в среднем по региону подорожал на 20 коп. (с 46,16 до 46,36 руб.), бензин АИ-95 — на 19 коп. (с 50,26 до 51,45 руб.). Средняя цена на АИ-98 и выше и дизельное топливо в Прикамье не изменилась — 62,15 руб. и 59,94 руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом по России цена бензина за период с 10 по 15 мая увеличилась на 10 коп. (с 51,02 до 51,12 руб.), цена дизеля также не изменилась — 58,10 руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что ряд пермских АЗС на днях повысили цены на бензин примерно на 1 руб.