Суд смягчил приговор подросткам, убившим семью в Омской области

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор подросткам, осужденным за убийство семьи из трех человек в январе 2022 года. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда, коллегия судей снизила наказание для девушки на 2 месяца (до 6 лет 4 месяцев), для ее молодого человека — на один месяц (до 6 лет 6 месяцев).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Село Юрьевка Павлоградского района Омской области, где произошло убийство трех членов одной семьи.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Село Юрьевка Павлоградского района Омской области, где произошло убийство трех членов одной семьи.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что в январе 2022 года 14-летняя школьница подговорила своего парня расправиться с ее матерью и отчимом, которые были против их отношений, а также с ее младшей сестрой-инвалидом, за которой девушка не хотела ухаживать. Когда домочадцы спали, школьница впустила своего молодого человека в дом, где он зарезал взрослых и ребенка ножом для забоя скота.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подросткам предъявили обвинение и по решению суда поместили в СИЗО. В октябре 2022 года по уголовному делу начался судебный процесс, который проходил в закрытом от СМИ режиме. В марте 2023 года подсудимые выслушали приговор.

Школьнице суд назначил шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии, молодому человеку — шесть лет и семь месяцев.

Прокуратура оспорила это решение суда. «После изучения приговора принято решение об его оспаривании, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного обоим осужденным наказания», — говорилось в сообщении надзорного ведомства. Также жалобу на приговор подала защита обвиняемых.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев