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Омская прокуратура оспорила приговоры двум подросткам за тройное убийство, посчитав наказание чрезмерно мягким

Прокуратура Омской области оспорила приговоры двум подросткам, осужденным за убийство семьи из трех человек.

«После изучения приговора принято решение об его оспаривании, в том числе по мотивам чрезмерной мягкости назначенного обоим осужденным наказания», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В марте 2023 года Павлоградский районный суд Омской области признал 18-летнего учащегося училища и его 15-летнюю подругу виновными в убийстве трех человек. Фигуранту назначено наказание в виде лишение свободы на 6,7 лет в исправительной колонии, а его подруге 6,6 лет в воспитательной колонии.

По данным следствия, в 2022 году 14-летняя школьница подговорила своего парня расправиться с ее матерью и отчимом, которые были против их отношений, а также с ее младшей сестрой-инвалидом, за которой она не хотела ухаживать. Ночью девушка впустила молодого человека в дом, где тот расправился с членами ее семьи: на теле каждой жертвы эксперты насчитали от 30 до 60 ножевых ранений. По закону подростков не могут осудить больше чем на 10 лет. Фигурантов судили за убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Лолита Белова

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