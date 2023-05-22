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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: Германия попросила РФ об исключениях для Института Гёте для оплаты счетов

Россия получила просьбу сделать исключения в отношении заблокированных счетов филиалов Института им. Гёте в России, чтобы он смог платить зарплату сотрудникам и оплачивать счета за коммунальные услуги, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Аналогичные исключения были введены Евросоюзом для Российского дома науки и культуры (РДНК) в Берлине, чьи счета заморожены с конца 2022 года.

По словам собеседника агентства, Москва получила просьбу «некоторое время назад», точные сроки он не назвал. Было ли принято какое-то решение, не уточняется. «Российской стороне была направлена просьба о том, чтобы для филиалов Института им. Гёте в России были сделаны исключения, аналогичные тем, что были предусмотрены для Русского дома в Берлине, для того чтобы у них была возможность оплачивать электро- и водоснабжение, отопление и так далее, а также выплачивать сотрудникам заработную плату»,— рассказал источник.

Счета РДНК в Берлине были заблокированы в декабре 2022 года. В марте Москва приняла аналогичные меры в отношении филиалов Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Из-за этого немецкий институт отменил языковые экзамены. МИД России называл блокировку счетов Института Гёте ответом на ограничения против Русского дома в ФРГ. В ведомстве допускали, что счета немецкого института могут разморозить после того, как произойдет «полная и безусловная» разблокировка счетов РДНК.

Лаура Кеффер

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