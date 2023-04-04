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Коммерсантъ FM
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МИД РФ назвал блокировку счетов Института Гёте ответом на ограничения против Русского дома в ФРГ

Министерство иностранных дел России объяснило блокировку счетов немецкого Института имени Гёте в России «соразмерным ответом» на аналогичные меры в отношении Российского дома науки и культуры (РДНК) в Берлине в декабре 2022 года. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова допустила, что счета немецкого института могут быть разморожены после того, как произойдет «полная и безусловная» разблокировка счетов Русского дома в Германии.

МИД РФ отметил, что Москва неоднократно на протяжении нескольких месяцев предупреждала «о неизбежности совершения подобных действий, если власти Германии не прекратят оказывать административно- политическое давление на РДНК». «В Берлине, однако, предпочли проигнорировать наши недвусмысленные предостережения»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой.

МИД РФ в январе предупреждал Германию, что если ограничения против Русского дома в Берлине не будут сняты, то Москва примет аналогичные меры в отношении филиалов Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В конце марта немецкий институт отменил языковые экзамены, МИД ФРГ позже подтвердил блокировку счетов учреждения.

Леонид Уварчев

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