В Свердловской области за сутки потушили 19 пожаров на площади 4 тыс. гектаров

За минувшие сутки в Свердловской области потушили 19 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Спасателям удалось потушить крупные возгорания в Сухом Логу (2 тыс. га), Режевском городском округе (1 тыс. га), Артемовском городском округе (300 га), Горноуральском городском округе (414 га).

К вечеру 21 мая в регионе действовало 35 природных возгораний на общей площади 3,4 тыс. га. При этом 12 пожаров уже локализованы на площади 2,1 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет.

В тушении задействованы более 1,2 тыс. человек и порядка 240 единиц спецтехники, в том числе авиация.

Напомним, накануне из-за природных пожаров над Свердловской областью навис смог. Из-за этого пришлось перекрывать движение на участке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

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