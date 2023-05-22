Ученые выступили против сокращения численности байкальской нерпы

Российские ученые заявили об отсутствии научных данных для введения искусственного регулирования численности байкальской нерпы, сообщает ТАСС по итогам круглого стола, организованного фондом «Озеро Байкал» и Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

«Отрицательных последствий от увеличения численности байкальской нерпы нет. Основными опасениями при увеличении численности нерпы являются снижение численности омуля и риск широкого распространения инфекционной болезни среди данного вида. Однако эти опасения несостоятельны. В настоящее время нет ни потребности, ни готовности, ни достаточных научных данных, чтобы вводить новые механизмы искусственного регулирования численности байкальской нерпы»,– говорится в материалах круглого стола.

В апреле вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 25 мая проанализировать возможные отрицательные последствия увеличения численности байкальской нерпы и рассмотреть необходимость и механизмы регулирования ее численности. В числе тех, кому дано это поручение: Росрыболовство, Минприроды РФ, ФГБНУ ВНИРО, Сибирское отделение Российской академии наук, правительства Иркутской области и Республики Бурятии. Решение связано с тем, что тюлень мешает промышленной добыче байкальского омуля.

Ученые и отраслевые специалисты подтверждают, что популяция нерпы в последние несколько лет увеличилась. Однако для массового отстрела тюленя сейчас нет инфраструктуры, связанной с переработкой и сбытом туш. Кроме того, ученые опасаются, что в случае принудительной регуляции численности под угрозой вымирания может оказаться сама нерпа.

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Оксана Павлова