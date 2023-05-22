В Симферополе восстановлено электроснабжение

Энергетики «Крымэнерго» восстановили электроснабжение всех потребителей в Симферополе и Симферопольском районе. Накануне, 21 мая, ближе к ночи несколько районов города и несколько сел остались без света из-за «технологического нарушения».

Энергоснабжение было нарушено в 22:49 на линии 110 кВ. «Крымэнерго» завершило работы в 3:03 22 мая, говорится в сообщении госпредприятия в Telegram.

Власти пока не сообщали, что стало причиной произошедшего. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков говорил, что произошло «технологическое отключение электроэнергии... сработала автоматика». По словам мэра города Михаила Афанасьева, специалисты выясняют причины.

Леонид Уварчев