Патрушев и член политбюро Компартии Китая проведут переговоры в Москве

В Москве 22 мая состоятся консультации по безопасности между РФ и КНР. В них примут участие секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин.

Консультации пройдут по темам «общественной безопасности, юстиции и правопорядку», говорится в сообщении Совбеза РФ, которое приводит «Интерфакс».

Прошлый раунд консультаций прошел в сентябре 2022 года в городе Наньпин провинции Фуцзянь. Тогда обсуждалось расширение сотрудничества в сфере безопасности, в том числе для борьбы с терроризмом и легализацией преступных доходов. Стороны тогда договорились интенсивнее обмениваться информацией об экстремизме, а также о попытках «извне подорвать конституционный строй обеих стран».

В феврале 2023 года господин Патрушев также встречался с самым высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Москве. В ходе встречи член Политбюро ЦК Компартии КНР заявил, что отношения Пекина и Москвы «прочны как скала».

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Великая китайская скала».

Леонид Уварчев