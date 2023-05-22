Результаты крупнейших брокерских компаний по итогам I кв. 2023 года

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|Название компании
|Выручка от оказания услуг на финансовом рынке (млн руб.)
|Изм. за год (%)
|Доля брокерских услуг (%)
|Остатки на счетах клиентов (млрд руб.)*
|БКС
|4285,6
|6,3
|82,1
|81,33
|БК «Регион»
|1585,0
|-12,3
|н.д.
|н.д.
|«Ай Ти Инвест»
|1177,5
|899,1
|88,6
|10,67
|«Финам»
|957,7
|-10,7
|72,7
|44,73
|«Открытие брокер»
|696,3
|-47,2
|н.д.
|н.д.
|«Цифра брокер» (быв. «Фридом Финанс»)
|661,5
|-3,8
|89,1
|42,42
|«Ренессанс Брокер»
|649,1
|130,6
|34,7
|7,83
|«Алор брокер»
|331,1
|130,4
|95,3
|5,99
|ИФК «Солид»
|281,7
|37,6
|н.д.
|н.д.
|«Москва Сити Секьюритиз»
|202,5
|-15,8
|99,2
|0,35
|«Дженерал Инвест»
|191,3
|121,4
|95,7
|2,27
|БК «Платформа» (быв. «ВТБ Капитал Брокер»)
|191,2
|-31,5
|30,9
|7,21
|«Апрель Капитал брокер»
|188,2
|6519,0
|н.д.
|н.д.
|«Велес Капитал»
|163,6
|-41,8
|92,0
|14,94
|«Ива Партнерс» (быв. «Универ Капитал»)
|154,4
|81,1
|н.д.
|н.д.