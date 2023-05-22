Результаты крупнейших брокерских компаний по итогам I кв. 2023 года

Название компании Выручка от оказания услуг на финансовом рынке (млн руб.) Изм. за год (%) Доля брокерских услуг (%) Остатки на счетах клиентов (млрд руб.)* БКС 4285,6 6,3 82,1 81,33 БК «Регион» 1585,0 -12,3 н.д. н.д. «Ай Ти Инвест» 1177,5 899,1 88,6 10,67 «Финам» 957,7 -10,7 72,7 44,73 «Открытие брокер» 696,3 -47,2 н.д. н.д. «Цифра брокер» (быв. «Фридом Финанс») 661,5 -3,8 89,1 42,42 «Ренессанс Брокер» 649,1 130,6 34,7 7,83 «Алор брокер» 331,1 130,4 95,3 5,99 ИФК «Солид» 281,7 37,6 н.д. н.д. «Москва Сити Секьюритиз» 202,5 -15,8 99,2 0,35 «Дженерал Инвест» 191,3 121,4 95,7 2,27 БК «Платформа» (быв. «ВТБ Капитал Брокер») 191,2 -31,5 30,9 7,21 «Апрель Капитал брокер» 188,2 6519,0 н.д. н.д. «Велес Капитал» 163,6 -41,8 92,0 14,94 «Ива Партнерс» (быв. «Универ Капитал») 154,4 81,1 н.д. н.д.