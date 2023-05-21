У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В 21:44 мск у побережья американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В центре уточнили, что эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. Ближайший населенный пункт от эпицентра — город Фортуна (82 км), где проживает около 12 тыс. человек.

Сегодня, 21 мая, сейсмологи также сообщили о землетрясении магнитудой 5,1 в районе Курил. Жители населенных пунктов на островах Шикотан и Кунашир ощущали подземные толчки силой 4 балла.

Эрдни Кагалтынов