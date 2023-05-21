В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у Курил юго-западнее острова Шикотан. Это следует из данных камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Как рассказала «РИА Новости» начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, эпицентр толчков находился в море в 39 км юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг находился на глубине 41 км.

По словам начальницы сейсмостанции, во время землетрясения жители населенных пунктов на островах Шикотан и Кунашир ощущали подземные толчки силой 4 балла.

3 апреля у северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3 и еще одно — магнитудой 6,9 на юге Камчатского края. Несколько строений в городах региона получили повреждения.

Анастасия Ларина